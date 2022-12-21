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Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri'ne ilgi festivalle arttı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen:- "Hedefimiz, bakir olan Çankırı'mızı Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirmek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 12:42, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 12:43
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Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri'ne ilgi festivalle arttı

- Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen "Yer Altı Tuz Şehri"ne ilgi bu yıl düzenlenen festivalle arttı.

Tuz mağarası, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanında farklı atmosferiyle de dikkati çekiyor. Mağarada 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ve çok sayıda heykel ile sanat eseri bulunuyor.

Bu yıl Çankırı Belediyesi tarafından 27-29 Ağustos'ta ilki düzenlenen "Uluslararası Tuz Fest 2022" ile mağaranın geçen yıl 200 bine yaklaşan ziyaretçi sayısında da artış sağlandı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, Yer Altı Tuz Şehri'nin 5 bin yıllık bir işletme olduğunu söyledi.

Mağaranın Hititler döneminden kaldığını ve halen tuz üretimi yapıldığını belirten Esen, "Çankırı'mızın alternatif turizm anlamında lokomotifi olarak saydığımız tuz mağaramızı, yani Yer Altı Tuz Şehri'mizi ön plana çıkarma gayretindeyiz. 2019'da bir hedef koymuştuk, yılda 1 milyon ziyaretçi diye. Fakat görülüyor ki bunu 10 yıllık planımızdan önce, herhalde önümüzdeki 2-3 yılda gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu yıl ilk defa festival düzenlediklerini, 3 günde çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Esen, "3 gün içinde ziyaret sayımız 500 binleri geçti. Allah nasip ederse 2023 Tuz Fest'te 1 milyon hedefliyoruz. Burada 18 bin metrekare kapalı alandayız. 150 metre yerin altında stabil sıcaklığa sahip. Dışarısı ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun, içeride 13-14 derecelik bir sıcaklıkla karşı karşıyayız." diye konuştu.

- "Beklediğimizden çok hızlı gelişme kaydediyor"

Yer Altı Tuz Şehri ile ilgili daha önce proje oluşturduklarını ancak ihaleye giren olmadığını hatırlatan Esen, şöyle devam etti:

"İnşallah 2023 Tuz Fest'te en az 4-5 galerimizi hazır hale getirip görsel anlamda da güzel bir atmosfer sunacağız ziyaretçilerimize. 2022 yılında ufak tefek tadilatlar nedeniyle kapalı kaldığımız dönemler olmuştu fakat bu yıl ziyaret sayımız 200 binin üzerinde festival haricinde. Beklediğimizden çok hızlı gelişme kaydediyor. İnşallah turizm anlamında lokomotif sayılan Yer Altı Tuz Şehri'miz ile diğer ilçe ve köydeki farkındalıkları ortaya çıkararak Çankırı'da turizmi level atlatacağız. Festivalle beraber bu yıl ziyaret sayısı 700-750 binlere ulaştı."

Esen, ilerleyen süreçte mağarada konferans salonu, eğlence ve spor aktiviteleri için alanlar ile sağlık turizmi için çalışmalar yapılacağını anlatarak, "Buraya zaman zaman karavanlarla günübirlik gelip 1 ay kalan ziyaretçilerimiz var. Dış sahada park alanının bulunduğu yerde bungalov evlerinin olabileceği bir alan oluşturduk. İlerleyen süreçte inşallah yatılı ziyaretçilerimizi de alabileceğiz. İnşallah sağlık turizmi açısından da ziyaretçilerimiz olacak. Hedefimiz, bakir olan Çankırı'mızı Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirmek." dedi.

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