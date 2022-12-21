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Milli Eğitim Bakanlığının ürünleri PttAVM ile dünyaya açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:-"PttAVM'nin içerisinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı, ürettiği ürünleri e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye'ye aynı zamanda yurt dışına da satış yapabilecek"- "Böylece eğitim, üretim çevrimini çok daha güçlü bir şekilde genişletme, kapasitesini artırma fırsatını elde etmiş olacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 13:16, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 13:17
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Milli Eğitim Bakanlığının ürünleri PttAVM ile dünyaya açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üretilen ürünlerin, PttAVM bünyesinde açılan "MEB Pasaj" e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye'de ve yurt dışında satılacağını açıkladı.

Olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim okulları, halk eğitimi merkezleri ile özel eğitim meslek okullarında üretilen ürünlerin PttAVM aracılığıyla tüm dünyaya açılmasını sağlayan "MEB Pasaj" Platformu, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Oteli'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle tanıtıldı.

Bakan Özer, buradaki konuşmasında, bir taraftan eğitim hizmetini verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle son 20 yılda kapsayıcılığı, kaliteyi ve fırsat eşitliğini merkeze alan devasa yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Eğitim-üretim-istihdam zincirini güçlendirmek için büyük gayret sarf ettiklerini dile getiren Özer, bu bağlamda mesleki eğitimin kendisine ayrı bir sayfa açılmasını hak ettiğini vurguladı.

Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretimlerin önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen Özer, mezuniyet öncesindeki becerilerin istihdam edilebilirliği artırdığını, öğrenci ve öğretmenlerin döner sermaye kapsamındaki üretimlerden pay aldığını, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri kendi okullarında üretebildiğini anlattı.

Mesleki eğitimin üretim kapasitesini çok ciddi bir şekilde artırdıklarını ve 2018'de 200 milyon lira olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında elde ettiği gelirin bu yılın 11 aylık döneminde 2 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Özer, "Bu üretimden yaklaşık 100 milyon lira öğrencilerimize 200 milyon lira da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık, yıl sonundaki kar payından tekrar dağıtacağız." dedi.

- "Uzun vadede ülke için çok büyük kazanım olacak"

Meslek lisesi öğrencilerinin bir taraftan eğitim alırken iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını giderme bağlamında önemli bir boşluğu doldurduğunu, aynı zamanda eğitim aşamasında gelir elde eden, emekle, hakkaniyetli bir ilişki kuran ve değerler eğitimiyle ilgili çok önemli bir süreç bulunduğunu anlatan Özer, bunun uzun vadede ülke için çok büyük kazanım olacağına işaret etti.

Bakan Özer, Kovid-19 salgınının tüm dünyaya "eğer üretemiyorsanız, paranızla satın alamazsınız." gerçeğini gösterdiğini ifade ederek, bu nedenle her alanda üretimi merkeze alan bir yaklaşımla süreçleri değerlendirmek zorunda olduklarını vurguladı.

Bu kültürün yaygınlaşma noktasının eğitim olduğuna işaret eden Özer, eğitimde üretim ve istihdamla bağlantıyı sağlayacak şekilde mekanizmaları güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

- Bu yıl 8 bin 300 ürünün tescili alındı

Sürecin bir sonraki adımı olan fikri mülkiyetle ilgili çok ciddi adımlar attıklarına işaret eden Özer, mesleki eğimde açılan Ar-Ge merkezlerinin sayısının 55'i geçtiğini bildirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı artık özellikle mesleki eğitimde fikri mülkiyet, patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleriyle ilgili kültürü tüm eğitim birimlerine yaygınlaştırmaya çalışıyor." diyen Özer, Bakanlığın son 10 yılda yıllık ortalama tescillediği ürün sayısının 2,9 iken sadece bu yıl 8 bin 300 ürünün tescilini aldıklarını belirtti.

Ürünlerin 162'sini ticarileştirdiklerini aktaran Özer, "Artık ortaöğretimde, temel eğitimde öğrencilerimiz inovatif yaklaşımlar, fikri, mülkiyet, sınai haklar, kültürüyle yetişmeye başladılar. Gerçekten bunu ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir fırsat hamlesi olarak görüyoruz." dedi.

Meslek lisesi öğrencilerinin artık ihracat yapmaya başladığını dile getiren Bakan Özer, "Meslek lisesi öğrencileri sadece ürün ihracatını yapmıyor. İhracat yaptığı ürünleri üreten makinayı da üretiyor. Onun için bu hamlenin uzun vadede çok önemli katkısı olacak." ifadesini kullandı.

Pek çok ülkenin maske temininde zorlandığı Kovid-19 salgını sürecinde mesleki eğitimin üretim kapasitesi artırılarak maske, dezenfektan, tek kullanımlık önlük, solunum cihazı, maske makinası gibi ihtiyaçların hızlı bir şekilde üretildiğini ve ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına ve Türkiye'nin her noktasına ulaştırıldığını hatırlatan Özer, "Bu mütevazı üretim kapasitesi, Türkiye'nin Kovid-19 salgınını çok rahat bir şekilde atlatmasında en önemli katkıyı sağladı." diye konuştu.

Üretim kapasitesinin yalnızca mesleki eğitimde olmadığını kaydeden Özer, özel eğitimdeki "özel yürekli" çocukların mesleki eğitim aldığı meslek okullarının bulunduğunu ayrıca olgunlaşma enstitülerinin de üretim kapasitesini artırmaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, olgunlaşma enstitülerindeki inovatif yaklaşımın ilk olarak "Bohça" mağazasıyla İstanbul İstiklal Caddesinde açılmasıyla üretim motivasyonunun arttığını ifade eden Özer, 1000 halk eğitim merkezinde de çok ciddi üretimler yapıldığını aktardı.

Bakan Özer, üretim kapasitesini farklı bir evreye taşımada bugün yeni bir adım daha atıldığını belirterek, "Artık PttAVM'nin içerisinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı, ürettiği ürünleri e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye'ye aynı zamanda yurt dışına da satış yapabilecek. Böylece eğitim, üretim çevrimini çok daha güçlü bir şekilde genişletme, kapasitesini artırma fırsatını elde etmiş olacağız." dedi.

Bu yeni açılımın hayırlı olmasını dileyen Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- MEB'in ürünleri PttAVM'de "mebpasaj.pttavm.com" adresinde

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle PttAVM internet sitesinde Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerinin ürünlerinin e-ticareti, "mebpasaj.pttavm.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

E-ticaret üzerinden kupalar, tabaklar, tablolar, çiniler, ahşap oyuncaklar, dokuma ürünleri, tespih, kolye, kıyafet, canlı bitki, dekorasyon ürünleri gibi birçok ürünün satışı planlanıyor.

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