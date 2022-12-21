Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

Müdafaa-i İslam Hareketi Derneğince, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Kutay hakkında, dersinde müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Dernek Başkanı Erdem Özveren ve beraberindeki kalabalık bir grup, Kutay hakkında hazırlanan ve 1680 kişinin imzaladığı suç duyurusu dilekçesini savcılığa vermek için İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Özveren, Uğur Kutay'ın öğretim görevlisi adı altında Ebu Cehil'in misyonerliğini yaptığını öne sürerek, Kutay'ı kınamak ve Hz. Muhammed'e yapılan çirkin saldırıyı lanetlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Müslümanın, inancına saldırıldığında tepkisini ortaya koyması gerektiğini dile getiren Özveren, "Bu tür adi saldırılar karşısında, kainatın efendisine karşı kin kusan, iftira atanlara karşı hep birlikte tepkimizi en açık bir şekilde ortaya koymalıyız." dedi.

Özveren, Kutay'ın bilgi sahibi olmadan kullandığı sözlerle genç ve berrak zihinleri kirlettiğini, Hz. Peygamber'e hakaret etmenin yanında buna karşı çıkan öğrencilere de ağır ithamlarda bulunduğunu öne sürdü.

- "Bu hakaretleri sözde ifade özgürlüğü adı altında savunmak cahilliktir"

Özveren, Hz. Muhammed'in hidayet rehberi ve ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimize hakaret ve saygısızlıkta bulunanların amaçları tüm dünyada insanlığın umudu İslam'ın önünü kesmek, karalamak ve onu kötülemektir. Biz Müslümanların üzerine düşen görev ise sadece hakaretlere karşı verdiğimiz cevaplarla sınırlı değildir. Peygamber efendimizin hayatının, yüce ahlakının ve mesajının tüm dünya halklarına ulaştırılması için de çalışmamız gerekmektedir. Bütün bu hakaretleri sözde ifade özgürlüğü adı altında savunmak ise cahilliktir. Zira Malcolm X'in de dediği gibi İslam'a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil, İslam'a sövmenin hürriyetini arıyor. Bu hayasızlığa göz yummayacağız. İnancımıza, manevi değerlerimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bu sözde akademisyen hakkında gerekenin yapılmasını temenni ediyor ve üniversitemizde inancımıza saygı duymayan akademisyenler istemiyoruz. Biz bu ümmetin evlatları olarak kimsenin dinine, inancına hakaret etmediğimiz gibi, bize yapılan hakaretlere karşı sessiz kalmayacağımızı ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan herkese duyuruyoruz."

Özveren, açıklamanın ardından adliyeye girerek, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Dilekçede, Kutay hakkında, "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülerek, cezalandırılmak üzere kamu davası açılması istendi.