Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1206'ncı gününde sürdü.

Erzurum'dan 7 yıl önce kandırılarak 18 yaşında dağa götürülen evlatları Barış için gelen anne Zahide ve baba Niyazi Kaplan da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Kaplan, gazetecilere, oğlunun İstanbul'da lokantada çalıştığı sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlundan bugüne kadar haber alamadığını belirten Kaplan, "Barış oğlum gel devletine teslim ol. PKK ve HDP seni kandırdı. Seni dağa götürdüler. Senin hasretini çekiyoruz. Devlet bizim babamızdır. Sonuna kadar seni bekleyeceğim." dedi.

Anne Kaplan da Kürtçe yaptığı konuşmada, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi, bir an önce evladının devlete teslim olması için çağrıda bulundu.