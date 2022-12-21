Pakize Suda hayatını kaybetti
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Kaynak : Posta
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 14:48, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 14:54
Oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya demans teşhisi konulmuş, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti.
70 yaşındaydı
Pakize Suda'dan kötü haber geldi. Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Pakize Suda, Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane filmlerinde oynadı.
Pakize Suda, Hayat Bilgisi adlı dizide de rol almıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız