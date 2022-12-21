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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Merak edilen soruyu yanıtlayan Enerji Bakanı Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 15:17, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 15:21
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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili konuşan Dönmez "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.

Bakan Dönmez, elektrikte de şu anda zam öngörmediklerini söyledi.

ÇAYCUMA'DAKİ VERİLER OLUMLU

Zonguldak Çaycuma'daki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Çaycuma'daki veriler olumlu. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Arkadaşlarımız netleştirince paylaşacağız olumlu bir gelişme olursa" dedi.

DOĞU ANADOLU'DA ARAŞTIRMALARA YOĞUNLUK VERECEĞİZ

Petrol ve gaz aramalarına ilişkin değerlendirme yapan Dönmez şunları kaydetti:

"Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu'da da, Ege'de de, Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Oradan da gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz. Daha önce Adana'da kimsenin aklına gelmezdi petrol veya gaz bulunacağı, orada keşifle birlikte yeni bir sayfa açılmış oldu. Karadeniz'i kimse düşünmüyordu belki, orada olumlu gelişmeler oldu. Araştırmadıkça buna net cevap vermek mümkün değil. Ama bizim için kara ve deniz alanlarımızın her birini potansiyel araştırma alanı olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. O şekilde ilerliyoruz."

YENİ YILDA 207 KUYU AÇACAĞIZ

Sondağ faaliyetlerine değinen Dönmez, "2023'te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha da artırma kararı verdik dün arkadaşlarla da. Bu rakamları en az 2 kat daha artırmamız lazım. Türkiye'deki sondaj kule sayısı, personel, insan kaynağı, yetişmiş insan, bu tip şeyleri öyle bir anda bulmak kolay değil. Türkiye'deki kurulu kapasiteyi de endüstrinin sahip olduğu kapasiteyi de geliştirmemiz, insan kaynağı tecrübesini geliştirmemiz gerekiyor. Ama 150'den 200'e çıkmamız gerekiyor önce. Geçen sene de bu rakam 120'lerdeydi. Dolayısıyla her yıl zaten üzerine koyarak geliştiriyoruz."

"TRAKYA GAZ MERKEZİNİ BİR YILA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Dönmez, Trakya'ya gaz merkezi projesini bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil şüphesiz. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz. O zaman süre biraz daha öne çekilmiş olur" diye konuştu.

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