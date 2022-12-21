Öğrencilere tek dal sigara satan işletmeci, öğretmeni darp etti

İddiaya göre, Kırşehir Sırrı Kardeş İlköğretim Okulu yakınında bulunan market işletmecisi A.A., öğrencilere tek dal halinde sigara sattı. Okul idarecisi T.Y. ve okul çalışanı A.S., çocukların ihbarı üzerine market çalışanıyla görüşmeye gitti. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.A., okul idarecisini darp etti. Bunun üzerine okul önünde toplanan eğitim sendikaları üyeleri, yaşanan durumu protesto etti. Veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı basın açıklamasında konuşan Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Hüdai Pakel, öğrencilere marketlerde, özellikle okul önlerinde satılan ürünlerin denetimlerinin yapılmasını istediklerini söyledi. Pakel, "Yetkilileri çocuklara satılan ürünler konusunda uyarıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü bu denetimleri gerçekleştirse eminim ki böyle sonuçların da olmayacağı ve çocuklarımızın daha düzgün besleneceğine samimi duygularla inanıyoruz" dedi.



Yasal işlemlerin market çalışanı adına başlatıldığını duyuran Pakel, "Şu anda okul idarecileri ve market işletmeninin karakol düzeyinde ifadeleri alındı. İfadeler doğrultusunda da raporlar düzenlendi. Olay savcılığa intikal ettirildi. Öğretmen ve yöneticilerimiz işlerinin başında, süreci takip etmek de bizlerin görevi. Yasak ürünlerin satışının okul çevrelerine yakın marketlerde satışının durdurulmasını istiyoruz" diye konuştu.



Bazı öğrenciler, market işletmecisinin öğrencilere tek dal sigara satışı yaptığını belirterek, yaşananlardan korktuklarını söyledi.