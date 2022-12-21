Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimizi kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi öğle yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Şubat 2022'de Dakar'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette Türkiye'nin Dakar Büyükelçilik binasının açılışını yaptıklarını anımsattı.

Sall ile Dakar'da ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Senegal Stadyumu'nun açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ayrıca Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda gerek Summa'ya gerek Tosyalı'ya özellikle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Macky Sall de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılaryasını resmen hizmete açtı. Senegal ile her alandaki işbirliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konusunu değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma, bu alanda Türkiye'ye sağladıkları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

Senegal ile Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişme eğilimini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'deki ikili ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 42'lik artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Konuk Cumhurbaşkanı ile yeni bir hedef belirlediklerini, en kısa sürede bu hedefin bir milyar dolara çıkartılması konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Erdoğan, "Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkileri her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi de kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz." dedi.

- "Bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'da 2002'de sadece 12 büyükelçiliği varken bugün 44 Türk büyükelçiliğinin hizmet verdiğini, Ankara'daki Afrika ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısının da şu an itibarıyla 38'e yükseldiğini söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının tüm dünyada olduğu gibi Senagal'de de başarılı hizmetlere imza attığını, şirketlerin yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şirketler enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Senegal ile kalkınma alanında da yakın işbirliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007'den bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah, bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biraz sonra kendileriyle görüştüreceğim yeni büyükelçimizin Senegal'de hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum."