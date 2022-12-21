160 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar: 31 gözaltı

Sosyal medya uygulaması üzerinden vermiş oldukları sahte ilanlar ile vatandaşları dolandıran şüpheli şahıslar hakkında yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu, şüphelilerin Denizli ilinde bulundukları tespit edildi, Ülke genelinde 160 vatandaşı, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran ve banka hesaplarını kullandıran toplam 31 şüpheli şahsın 32 farklı adreste yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olarak; Balıkesir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı, 31 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda; 191.350 TL nakit para, 140 Dolar, 200 Euro, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 25 adet 9*19 mm fişek, 32 adet akıllı telefon, 2 adet tuşlu telefon, 16 adet sim kart, 2 Laptop, 2 adet harddisk, 2 adet flash bellek, 2 adet Ajanda (Telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu), 1 adet pipe (Uyuşturucu Düzeneği) ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

TCK Md. 220 "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak" ve TCK Md. 158 "Bilişim Sistemleri Vasıtası ile Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanan 31 şüpheliyle ilgili Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünce adli işlemlere başlandı.