Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekana, milletin evine hoşgeldiniz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri tevdi töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, ustalarımızı ve onların temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlırımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçılar arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışı ile hareket ediyoruz. Boynunda mahkumiyet kararı ile ebediyete irtihal eden üstad Necip Fazıl'a nasıl hürmet gösteriyorsak tek parti döneminde hapislerde sürünen Nazım Hikmet'e de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Bunu birileri gibi sadece lafta yapmıyoruz. İcraatlarımızla, attığımız adımlarla açıkça ortaya koyuyoruz. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Nazım Hikmet'e yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk.

"Kültür merkezi sayısını 122'ye çıkardık"

Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söylemek istedi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize getirme teklifinde yine biz bulunduk. Eski Türkiye'de gadre uğramış, ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiç bir ayrım yapmadan hepsine biz kucak açtık. İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binasını kazandırarak önemli bir eksiği giderdik. Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sayısı sadece 42 iken biz buna 80 adet daha ilave ederek toplam sayıyı 122'ye çıkardık. Tiyatrodan operaya, sinemadan edebiyata kadar her alanda sanatın ve sanatçılarımızın yanında olduk.

"Eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık"

Son düzenleme ile kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleri ile ilgili gerekli adımları attık. Ayrıca dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık. Böylece sanatçılarımıza hak ettikleri imkanı sunmanın yanı sıra, uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı tek düzeliğe mahkum eden kültür hayatımızı çölleştiren ideolojik bağnazlığa da son verdik. Türkiye'nin kültür sanat ikliminin son 20 yılda giderek zenginleşmesinin, daha evvel esamesi bile okunmayan sanat dallarının başarıdan başarıya koşmasının sebebi budur.

Halka tepeden bakan sürekli milleti aşağılayan, elitist zihniyet gerileyip Cumhurla Cumhuriyet arasındaki mesafe kapandıkça hamdolsun bundan ülkemizin kültür sanat hayatı da olumlu etkilenmiştir. Biz bu görevde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. İlhamını bu topaklardan alan ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz.