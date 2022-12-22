22 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilova'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Burdur Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne, Kepez Buluşması'na ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Burdur/10.00/11.30/Antalya/15.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.45)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi'nde, "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni'ne katılacak. Denizli'de, Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi açılışı ile Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) temel atma ve SOGEP imza törenlerine iştirak edecek Varank, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.30/Denizli/14.30-18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü açılış törenine katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bitlis/12.30/14.30)

4- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin jüri toplantısına katılacak, antrenörlerle buluşacak.

(İstanbul/10.30/12.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesi, Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği, Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor, Gaziantep FK-Dyorex Boluspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/13.00/Konya/15.00/Gaziantep/17.00/Adana/19.00/İstanbul/21.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında, Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Mechelen ekibiyle karşılaşacak.

(Willebroek/22.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu rövanşında, Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Floransa/22.00)

6- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi, Halkbank-TÜRŞAD ve Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00/18.00)