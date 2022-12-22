Kansere soğuk tedavi! Hücreleri 'üşüterek' yok ettiler

İsveç Karolinska Enstitüsü uzmanları soğuğun kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini açıkladı. İngiliz bilim dergisi Nature'da yayınlanan araştırmaya göre 20 gün boyunca sürekli çok düşük sıcaklıklara, ancak donma noktasının üzerinde ısıya maruz kalan kanserli hücrelere sahip kemirgenlerin kahverengi yağ dokularında bir aktivasyon belirlediler. Araştırmacılar hücrelerin enerjiyi depolamak yerine yaktığını ve tümörlerin küçüldüğünü tespit etti. Araştırmada "Tümör taşıyan farelerin soğuğa maruz kalması da bu tümör türlerinin büyüme oranlarını önemli ölçüde engelledi" dendi.

OSMAN SAĞIRLI