Kansere soğuk tedavi! Hücreleri 'üşüterek' yok ettiler
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacılar, soğuğa maruz kalmanın farelerde ve insanlarda kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebileceğini öne sürdü. Çalışma raporunda fareler üzerinde yapılan deneyler anlatıldı ve "Tümör taşıyan farelerin soğuğa maruz kalması, tümör türlerinin büyüme oranlarını önemli ölçüde engelledi" denildi.
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 09:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 08:51
İsveç Karolinska Enstitüsü uzmanları soğuğun kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini açıkladı. İngiliz bilim dergisi Nature'da yayınlanan araştırmaya göre 20 gün boyunca sürekli çok düşük sıcaklıklara, ancak donma noktasının üzerinde ısıya maruz kalan kanserli hücrelere sahip kemirgenlerin kahverengi yağ dokularında bir aktivasyon belirlediler. Araştırmacılar hücrelerin enerjiyi depolamak yerine yaktığını ve tümörlerin küçüldüğünü tespit etti. Araştırmada "Tümör taşıyan farelerin soğuğa maruz kalması da bu tümör türlerinin büyüme oranlarını önemli ölçüde engelledi" dendi.
OSMAN SAĞIRLIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız