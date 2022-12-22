YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yedi asıl üyesinin beşinin görev süresi 24 Ocak'ta dolacak. YSK üyelikleri için Yargıtay ve Danıştay'daki seçim süreci yılbaşından sonra başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen mahkeme kararı ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik yorumları sebebiyle ismi tartışma konusu olan Başkan Muharrem Akkaya ile birlikte görev süresi dolacak beş üyenin yerine Yargıtay'dan üç, Danıştay'dan ise iki üye seçilecek. Akkaya'nın yanı sıra görev süreleri dolan Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın da yerine yeni üyeler seçilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU