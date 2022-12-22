EYT'de son dönemeç: Yaş için son karar Erdoğan'da

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi yıl sonuna kadar tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. EYT'den faydalanmak için 'yaş sınırı' gelip gelmeyeceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırının getirilebileceği iddia ediliyor. Yaş sınırının 46 ve 48 olarak belirlenmesi durumunda 1998 öncesi işe girenlerin, yasa çıktığında hemen emekli olabileceği belirtiliyor. 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında işe girenler ise yaş şartını sağladıkça kademeli olarak emeklilik hakkı elde edecek. Ancak AK Parti milletvekillerinin EYT'ye yaş sınırı getirilmesine karşı olduğu, bu yöndeki tepkilerini de hükümete illettikleri belirtiliyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ