Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
20.000 TL Fırsatını Kaçırma!
20.000 TL Fırsatını Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 09:04, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 09:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Küresel pay piyasalarında, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atılması ile pozitif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede tüketici güven endeksi aralıkta 108,3 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde enflasyon beklentileri yüzde 6,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülkede ikinci el konut satışları da yüksek konut kredisi oranlarının etkisiyle kasımda düşüşünü 10'uncu aya taşıdı.

Makroekonomik verilerin, tüketicilere ilişkin iyimser bir tablo ortaya koymasının ardından Nike ve FedEx'in beklenenden iyi gelen finansal sonuçları da piyasaları pozitif etkiledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,65 seviyelerine kadar geriledi. Dün yüzde 0,2'lik artışla 104,2'den kapanan dolar endeksi bugün 103,9'a gerilerken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, dün Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar avro, yenilenebilir enerji yatırımlarına da toplam 28 milyar avro kamu desteği sağlanmasına ilişkin kararı gündemin odağındaydı. Almanya tarihindeki en büyük kurtarma paketi olarak kayda geçen gelişmenin ardından Avrupa borsalarında ortalama 1,8'lik yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Avro/dolar paritesi yüzde 03'lük artışla 1,0650'ye çıkarken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne alıcılı başladı.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uzun vadeli tahvil faizlerine yönelik bandı genişletmesinin ardından ülkede 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçerek yüzde 0,44 seviyesinde dengelendi. Öte yandan ülkede hükümetin gelecek mali yıl için büyüme tahminini yükseltmesi risk iştahını pozitif etkilerken, Çin'de ekonomi yetkilileri ve hükümetin büyüme adımları da konut sektörü hisseleri öncülüğünde alımları tetikledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Yurt içinde dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi 5.491,10 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu da yüzde 0,19 geliştirdi ve 5.429,13 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,07 artışla 18,6691'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6680'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın mikro düzeyde dirençli şirketlerin varlığı ve tepki alımlarının etkisiyle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle piyasalarda oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de açıklanacak nihai büyüme verilerinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 3. çeyrek nihai büyüme

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 3. çeyrek nihai büyüme

16.30 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Fotoğraf düzenleyici uygulamalarda! Dikkat... Cepler hayatımızı analiz ediyor
Fotoğraf düzenleyici uygulamalarda! Dikkat... Cepler hayatımızı analiz ediyor
Fatih Terim'den bir ilk: Altın Ayak ödülüyle efsaneler arasına girdi
Fatih Terim'den bir ilk: Altın Ayak ödülüyle efsaneler arasına girdi
Eksi 8'inci katta tarlasız tarım: Dünyanın en derin ikinci merkezi
Eksi 8'inci katta tarlasız tarım: Dünyanın en derin ikinci merkezi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında

Bu Habere Tepkiniz

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına dair görüş yazısı yayımladı.
Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Filiz Akın'dan korkutan haber!

Filiz Akın'dan korkutan haber!

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.