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Bakan Nebati: KGF için takvim netleşti

"KGF için takvim netleşti, 14 başlıktaki KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız, hazırlıklarımızı bitirdik. Ocak ayından itibaren KGF'deki bütün imkanlardan vatandaşlarımız yararlanacak"- "(EYT) Üretim tarafının bundan olumsuz etkilenmemesi için gerek işverene gerekse çalışana bizim tarafımızdan hangi destekler verilecekse adımlar atma noktasında hazırız. Güçlü bir bütçeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu yöneteceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 11:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 11:09
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Bakan Nebati: KGF için takvim netleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri için takvimin netleştiğini belirterek, "14 başlıktaki KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız, hazırlıklarımızı bitirdik. Ocak ayından itibaren KGF'deki bütün imkanlardan vatandaşlarımız yararlanacak." dedi.

Bakan Nebati, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Merkezi yönetim bütçesine ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, gelecek yıl yapılacak seçimlere rağmen Türkiye'nin bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğini ve yılı bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla kapatmayı beklediklerini söyledi. Nebati, "15 Ocak'ta sizi de şaşırtacak rakamları açıklamış olacağız." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa bakıldığında, bir istisna hariç tamamında hedeflerinin ötesinde olduklarını vurgulayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bir tek yoran enflasyon. İnşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Enflasyonun aşağı doğru hızla gittiğini göreceğiz."

Enerji fiyatlarındaki düşüşe dikkati çeken Bakan Nebati, "Konteyner maliyetlerinin normalleşmeye doğru gidiyor olması, beklentilerin kırılması ve döviz fiyatlarındaki oynaklığın en aza indiği bir ortamda enflasyonla ilgili beklentimiz önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, ÖTV'nin sıfırlanması konusunda Bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi.

- Körfez ülkeleriyle ilişkiler

Bakan Nebati, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililer ve şirketlerin temsilcileriyle yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştireceklerini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini aktaracaklarını söyledi. Suudi Arabistan ile gelişmekte olan ilişkilere işaret eden Nebati, "Biz de mart ayında iş dünyamızla birlikte Suudi Arabistan'a giderek ilişkilerin hızlandırılması ve ivme kazandırılması noktasında adımlarımızı atmış olacağız." dedi.

Sadece Suudi Arabistan ile değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerle de aynı şekilde iletişimlerinin, görüşmelerinin devam ettiğini belirten Nebati, "Gerek İsrail ile olan normalleşme, Akdeniz'deki ülkelerle ve Avrupa Birliği ile olan iletişimimiz önümüzdeki sürecin sadece Körfez ile sınırlı olmadığını ve geniş kapsamlı olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Nebati, bölgede güçlenen ikili ilişkiler sayesinde kredi finansman desteğinin iyi olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Körfez'den 'finansmanswap' şeklinde değil 'depo hesabı' şeklinde geliyor. Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Türkiye, salgın ve salgın sonrası meydana gelen Rusya-Ukrayna Savaşı krizlerinden güçlenerek çıkmıştır. Küresel krizler Türkiye'nin mevcut yapısını kuvvetlendiren bir fırsata dönüşüyor. Bunun temel sebebi de şu, İstanbul'u merkeze aldığınız zaman 3-4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. 26 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğu bir alanda Türkiye tam bir üretim merkezi haline dönüşmüş durumda. Çok kısa bir süre içinde tedarikleri karşılayabilecek önemli bir potansiyele sahibiz."

- "Ocak ayından itibaren KGF'deki bütün imkanlardan vatandaşlarımız yararlanacak"

Bakan Nebati, KGF için takvimin netleştiği bilgisini vererek, "14 başlıkta bir KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız, hazırlıklarımızı bitirdik. Biz burada enflasyondan etkilenen alt ve orta gelirdeki vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları atacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), gayrimenkul, işletme sermayesi gibi konularda önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz ve yılbaşından itibaren de kullanıma açmış olacağız. Ocak ayından itibaren KGF'deki bütün imkanlardan vatandaşlarımız yararlanacak." ifadelerini kullandı.

KGF paketiyle desteklenecek EYT ve gayrimenkul piyasasına ilişkin düzenlemelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebati, şunları söyledi:

"Özel kesimin, emekli olacakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde finansmanını sağlamak için destek vereceğiz. Gayrimenkul piyasasında gerek gayrimenkulde gerekse arazi arz üretiminde ve inşaat yapımında hem üreticilere hem de tüketicilere yönelik ciddi bir paketin ayrıntılarını paylaşacağız. İyi bir 'mortgage' diyebiliriz. Çok özgün bir model olacak. Özellikle de orta ve alt gelirli kesimlerin çok rahat bir şekilde konuta ulaşabileceği bir çalışmamız var."

Nebati, son 3 ayda gayrimenkul piyasasını mercek altına aldıklarını anımsatarak, "Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizde, çok sıkı bir şekilde takip ettik. 2020 yılındaki KGF'de kullandırdığımız paraların bir kısmı dövize gitmişti. Şimdi KGF paketimiz fatura merkezli oluyor. Bunlara izin vermeyeceğiz. Türkiye'de birilerinin kamu imkanlarını kullanarak kendi çıkarlarına uygun bir şekilde fırsatları değerlendirmesine izin vermeyeceğiz. Elbette ki istisnalar vardır ama bunu en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Bir önceki konut kredimizde de gayrimenkullerin bir anda fiyatların yükseldiği bir dönem yaşadık, 105 bin civarında mükellefi inceledik, gereğini de yaptık. Şu anda verileri elimizde hazır olan yerlerde herhangi bir operasyona meyli olacak kim varsa açık söyleyeyim, tamamının verileri elimizde. Operasyona operasyonla karşılığını veririz."

- "Kayıt dışıyla hayatını idame ettiren kesimlere sesleneyim, az vaktiniz kaldı"

Yılda ortalama 200 bin ile 250 bin civarında inceleme, denetim yapılırken bu yıl bir milyonu aştıklarını vurgulayan Nebati, "Yıl sonunda 1,1 milyonu aşmış olacağız." dedi.

Kayıt dışıyla mücadele konusunda da adımlar atmaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Nebati, "Gelir İdaresi Başkanlığımızın yaklaşık 1,5 milyar liralık teknolojik altyapısını yenileyecek adımlar atıyoruz. Kayıt dışıyla hayatını idame ettiren tüm kesimlere sesleneyim, 'az vaktiniz kaldı'." ifadelerini kullandı.

- "EYT ile ilgili gerek işverene gerekse de çalışana desteğe hazırız"

Nebati, "EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Herhalde bu konuda da kabine sonrası çalışma bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamaları yapar. Çalışma Bakanlığımız ile bunun gerek kamu gerekse de özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz. Üretim tarafının bundan olumsuz etkilenmemesi noktasında gerek işverene gerekse de çalışana bizim tarafımızdan hangi destekler verilecekse adımlar atma noktasında hazırız. Güçlü bir bütçeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu yöneteceğiz." dedi.

Nebati, birçok alanda vergi indirimleri yaptıklarına dikkati çekerek, "Vergi indirimleri konusunda da oynayacak bir yerimiz kalmadı." diye konuştu.

Bu yıl asgari ücrette yüzde 95 artış sağladıklarını anımsatan Nebati, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Çalışma Bakanlığımız dün işveren ve işçi temsilcileriyle görüşmeleri yaptılar. Asgari ücretin hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede gerçekleştirilmesi ülkemizin faydasına olur."

Her 6 aylık dönemde olduğu gibi gelecek yıl da memura ve emekliye enflasyon farkının verileceğini söyleyen Nebati, eğlence vergisinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde sıfır olmasına ilişkin de "Sanatçılarımıza verdiğimiz sözü tutmuş olduk." dedi.

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