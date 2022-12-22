TÜRİB'de işlem yapılabilmeye ilişkin süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ürün piyasası aracı kurumlarının faaliyet izni almaları için gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar borsadaki alım satım işlemlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesini temin için gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan TÜRİB'de işlem yapabilmelerine yönelik süreler 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.