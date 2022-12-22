Tüpten sızan gaz patladı: Baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, karısı ve oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 16:32, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 16:35
Kırsaldaki Epçe Mahallesi'nde bir evin mutfağındaki LPG tüpünden sızan gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Patlamada evde bulunan S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, karısı F.Ç. ve oğlu F.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, patlamanın etkisiyle bir bölümü yıkılan evde inceleme yaptı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız