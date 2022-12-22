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2022 yılında Türkiye'de en çok konuşulanlar belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 16:39, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 16:39
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2022 yılında Türkiye'de en çok konuşulanlar belli oldu

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve Dünya gündemi bu sene de hiç olmadığı kadar hareketli geçti. Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi. Ajans Press'in gazete, dergi, televizyon/radyo kanalları ve internet haber sitelerinde 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olayları derlediği araştırmanın sonuçları şu şekilde oldu:

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.

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En çok konuşulan siyaset içerikleri

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti; yerine Bekir Bozdağ atandı.

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Sosyal medya yasası olarak da bilinen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun büyük tartışmalar arasında mecliste kabul edildi.

En çok konuşulan ekonomi içerikleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

3600 ek gösterge çıktı. 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlanırken gözler milyonların beklediği EYT düzenlemesine çevrildi.

Dolar/TL 2022 yılı içerisinde de çıkışını sürdürdü. Yılbaşında 13,30 TL bandında yer alan kur yıl sonu itibariyle 18.65 seviyelerine geldi.

Türkiye'de enflasyon 2022 yılında yüzde 85,51 ile rekor seviyelere tırmandı.

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar başladı

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