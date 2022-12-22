Günün en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Oğluna son görevi yerine getiren babanın, defin esnasında kefeni çözüp son kez sevmesi yürekleri burktu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 17:24, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 18:20
Doğuştan kalbi delik olan 8 aylık Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen bebek, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü. Burada oğluna son görevi yapan babanın defin sırasında kefeni açarak oğlunu sevmesi yürekleri burktu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız