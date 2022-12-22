İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder Türkiye'ye getirildi
'Uluslararası uyuşturucu ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Atilla Önder Türkiye'ye getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 21:57, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 21:58
İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan ve içinde Önder'in de bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Atilla Önder'i uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız