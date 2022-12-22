Dünyanın en küçük bebeklerinden biri Tekirdağ'da doğdu

NKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden Uzman Dr. Mustafa Törehan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annenin 21'inci gebelik haftasında doğum yaptığını söyledi.

34 yaşındaki annenin yüksek tansiyon nedeniyle bugün sezaryenle doğuma alındığını belirten Aslan, "Ultrasona göre 21 haftayla uyumlu bir gebelikti ve doğumu kaçınılmaz oldu ve gerçekleşti. Bebeğimiz 310 gram olarak dünyaya geldi ve doğum odasındaki etkili yeni doğan canlandırması ile ünitemize bebeğimizi alabildik" dedi.

"Saniyeler dakikalar çok kritik olacak"

Aslan, cinsiyeti erkek olan bebeğin hayata bağlanması için yoğun bir mücadele içinde olduklarını ifade etti.

Henüz bir isim verilmediği belirtilen bebeğin ilk tedavisine başladıklarını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"310 gramlık bir bebek. Dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor. Kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte tabii ki en ufak bir şansı bile olsa en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz. Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak. İnşallah bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğuna da ulaşırız."