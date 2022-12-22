Almanya'da vefat eden Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'nın Hannover kentinde bulunan Hannover Tıp Fakültesi'nin acil servisinde 14 Aralık'ta vefat eden 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırıldı.

Sargının naaşının, cenaze şirketine teslim edildikten sonra 20 Aralık'ta Hannover'de defin işlemleri öncesinde İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştığı ve yakıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından harekete geçen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hannover Başkonsolosluğumuz, merhumun Türkiye'deki yakınları ve Almanya'daki çocukları ile yakın temas içinde olmuş; acılarını paylaşmış; gerekli desteği sağlamıştır. Konu tüm yönleriyle Dışişleri Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir" denildi.