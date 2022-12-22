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950 bin 813 ev hayvanı kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarının devam ettiğini, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 950 bin 813 ev hayvanının kayıt altına alındığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 19:21, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 19:24
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950 bin 813 ev hayvanı kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Bu çerçevede yapılan kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya değişik sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık'a kadar il/ilçe müdürlüklerine beyanname ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlayabilecek.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sisteme işlenebiliyor.

Düzenlemeyle, ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü tutuluyor. Öte yandan 6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecek.

Ev hayvanı pasaportu

Ev hayvanlarının kayıtları sırasında aynı zamanda uluslararası standartlarda "Ev Hayvanı Pasaportu" düzenleniyor. Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda ise yeniden pasaport düzenlenebiliyor. Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor.

Sahip değişikliği

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekiyor.

Ev hayvanlarının seyahati

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması gerekiyor. Yurt içi nakillerinde ise pasaportlarının bulundurulması zorunlu olacak, pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanacak.

Sahipsiz hayvanlar

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.

Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe müdürlükleri tarafından PETVET'e kaydedilebilecek. Ayrıca sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

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