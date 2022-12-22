İÜ'den 'yurt dışı doğumlu nüfus ve seçmen sayısı' haberlerine ilişkin açıklama

İÜ'nün internet sitesinde Prof. Dr. Şeker imzasıyla yayımlanan açıklamada, mülakatın içeriğinin bazı medya organlarında hatalı yansıtıldığının gözlemlendiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sputnik Türkiye radyo kanalında TÜİK tarafından yayınlanan 'Nüfus ve Konut Sayımı 2021' araştırmasıyla ilgili benimle yapılan mülakatta; yurt dışı doğumlu nüfus oranındaki artışa dikkat çekilmiş, ancak buradaki nüfusun sadece mültecilerden oluşmadığı, Bulgaristan, Almanya, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerin de yer aldığı belirtilmiştir. Aynı şekilde yurt dışı doğumlu seçmen sayıları için yapılan yorumda da bu durumun geçerli olduğundan bahsedilmiştir. Söz konusu haberlerde belirtilen sayıların Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Afganistanlı vatandaşlık verilen göçmenlerle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır."