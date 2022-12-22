Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi Genel Kurulda kabul edildi
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 20:14, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 20:14
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız