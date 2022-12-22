'Sendikal Mücadele Güç ve İstikrar Kazanacak'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu adımla sendikal mücadelenin önemli bir ivme yakalayacağını dile getirerek, "Sendikalılığı ve sendikal mücadeleyi daha güçlü hale getirmek amacıyla Hükümet tarafından hazırlanan yüzde 2 üye barajı şartı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sendikal aidiyeti ve sendikal mücadeleyi güçlendirecek bu adımla yeni bir döneme giriyoruz. Sendikal mücadeleyi daha değerli hale getiren bu yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



"Sendikal Mücadele İstikrarlı Bir Zemine Kavuşacak"



Durmuş, bu yasayla birlikte ilgili hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin Mayıs 2022 tarihi itibariyle yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş sendikalara üye olanların, Ocak ayında yaklaşık 1000 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesini almaya hak kazanacağını söyledi.



Bu adım ile sendikal mücadele alanının istikrara kavuşacağını ve sendikalara üye olanların daha çok kazanacağını kaydeden Durmuş, "Yasanın yürürlüğe girmesiyle sendikal rekabet artacak. Neticede sendikal yapılar ve sendikal mücadele istikrarlı bir zemine kavuşmuş olacak. Bu kanun ile sendikal hakların suistimal edilmesi engellenmiş olacak. Daha nitelikli bir sendikal kimlik ve mücadele zemini oluşmasına imkan sağlanacak" diye konuştu.