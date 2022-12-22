İçişleri Bakanı Soylu talimat verdi, siparişler teslim edildi

İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
%0 Faizli 20.000 TL Nakit Fırsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Nakit Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek
TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Bu rakam asgari ücret üstü alanlar için de yeni bir ücret skalası oluşturacaktır'
'Bu rakam asgari ücret üstü alanlar için de yeni bir ücret skalası oluşturacaktır'
Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor
Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri Bakanı Soylu talimat verdi, siparişler teslim edildi

Kütahya'da, engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacı ile başlatılan 'Afet farkındalığı ile engelimi aşarak kazanıyorum' projesi ile afetlerde kullanılmak için yastık, oyuncak ve battaniye görünümlü çok fonksiyonlu ürünler gelen sipariş üzerine tamamlandı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile AFAD Genel Başkanlığı adına sipariş verilen bin 500 adet oyuncak görünümlü battaniye çalışmaları tamamlanarak teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 22:17, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 22:18
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu talimat verdi, siparişler teslim edildi

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği tarafından 1 yıl önce engelli ve engelli yakınlarına yönelik başlatılan 'Afet farkındalığı ile engelimi aşarak kazanıyorum' projesi ile engellilere rehabilite, engelli yakınlarına meslek kazandırma ve ekonomik girdi sağlamayı amaçlanan projede gelen siparişler tamamlanarak teslim ediliyor. Daha önce Kızılay, Kütahya AFAD Müdürlüğü ve Sevgi Evleri'nde ki çocuklar için çalışan engelli yakınları son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile AFAD Genel Başkanlığı adına sipariş verilen bin 500 adet oyuncak görünümlü battaniye çalışmaları tamamlanarak teslim edildi.

"Eğitim materyali olarak gösterip biyonik kulaklığı çocuklarımıza veriyoruz"

"Siparişler devam ettiği sürece daha çok engelli ve engelli yakınına istihdam sağlayarak onları hem sosyal hayattan hem de maddi anlamda rahatlatmak adına projemizin devam ettirmek istiyoruz" diyen Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, "Projemiz İçişleri Bakanlığımıza yazdığımız bir proje oluyor. Kütahya Valiliği, Kızılay, AFAD, Dumlupınar Üniversitesi ve Yeşilay proje ortaklarımızdan. Biz projemiz kapsamında engelli ve engelli yakınlarına istihdamı sağlamak amacıyla hem mesleki eğitim vermek hem de onların maddi olarak kazan sağlamalarını amaçladığımız bir proje yazarak İçişleri Bakanlığımıza sunduk. Proje kapsamında bir atölye açtık ve engellilerimizin eğlenebileceği biyonik mutfak adı altında bir mutfak düzenledik. Bu projede engellilerimiz ve sporcularımız materyaller ile eğitim görürken aileler ise gelip bizlerden meslek eğitimi olarak dikiş öğrendiler. Şu an ise kendi tasarımımız olan görünüşte bir oyuncak, hatta bir yastık görevi gören, açıldığında 160'a 120'i battaniye olan bir çalışmamız var. Bu oyuncak görünümlü ayı aynı zamanda bir eğitim materyali. Çünkü biyonik kulaklılar cihaz takıldıktan sonra sıfır yaş olarak kabul edildikleri için yeni doğmuş bebek gibi oluyorlar biz de bu oyuncak üzerinden bizlerde bunu eğitim materyali olarak gösterip biyonik kulaklığı çocuklarımıza veriyoruz. Bu ürün engelli yakını bir annemizin tasarımıdır. 1 yıl önce başlamış olduğumuz bu proje kapsamında bugüne kadar 450 Kızılay'a 450 AFAD'a 100 adet de sevgi evlerindeki çocuklarımıza gönderdik. Bu yıl sonu itibarıyla projemiz bitiyordu ancak bizler proje bittikten sonra da sürdürülebilirliği amaçlıyoruz. Atölyemiz kapanmadan daha çok engelli yakınına ulaşabilmek, onlara daha çok istihdam sağlamak amacıyla 15 engelli ve 15 engelli yakınlığı ile projemize başladık ve sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakandan yeni siparişler

Yeni siparişlerin Bakan Süleyman Soylu tarafından verildiğini belirten Sarıkaya, "Kütahya'da 2 atölyemizi açtık. Çok güzel bir gelişme oldu İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığı adına bin 500 adet sipariş vererek bizlere destek oldular. Biz atölye sayımızı artık ilçelere aşmaya başladık. Aslanapa'da ilk atölyemizi açtık ikinci atölyemizi ise Dumlupınar'da açacağız. Bize gelen siparişler devam ettiği sürece bizler de daha çok engelli ve engelli yakınına istihdam sağlayarak onların hayatlarına dokunmak onlara hem sosyal hayattan hem de maddi anlamda rahatlatmak adına projemizin devam ettiriyoruz. Projemizin sürdürülebilirliği adına adım attığımız 1500 adet afet genel başkanlığı sayın Süleyman Soylu bakanımızın talimatları ile bugün teslimatımız yapacağız herkes her anlamda inşallah mutlu ve huzurlu olacak. Bizlere bu imkanı sağladıkları için baştan sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Kütahya Valimiz Ali Çelik'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
Hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
İETT, şoförlerin istenmeyen durumlarını anlık kontrol edecek
İETT, şoförlerin istenmeyen durumlarını anlık kontrol edecek
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
950 bin 813 ev hayvanı kayıt altına alındı
950 bin 813 ev hayvanı kayıt altına alındı
Bakan Nebati: KDV beyannamelerinin son gününü her ayın 28'inci gününe uzattık
Bakan Nebati: KDV beyannamelerinin son gününü her ayın 28'inci gününe uzattık
Bakan Derya Yanık, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda konuştu
Bakan Derya Yanık, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda konuştu

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına dair görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Filiz Akın'dan korkutan haber!

Filiz Akın'dan korkutan haber!

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.