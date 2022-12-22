İçişleri Bakanı Soylu talimat verdi, siparişler teslim edildi

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği tarafından 1 yıl önce engelli ve engelli yakınlarına yönelik başlatılan 'Afet farkındalığı ile engelimi aşarak kazanıyorum' projesi ile engellilere rehabilite, engelli yakınlarına meslek kazandırma ve ekonomik girdi sağlamayı amaçlanan projede gelen siparişler tamamlanarak teslim ediliyor. Daha önce Kızılay, Kütahya AFAD Müdürlüğü ve Sevgi Evleri'nde ki çocuklar için çalışan engelli yakınları son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile AFAD Genel Başkanlığı adına sipariş verilen bin 500 adet oyuncak görünümlü battaniye çalışmaları tamamlanarak teslim edildi.

"Eğitim materyali olarak gösterip biyonik kulaklığı çocuklarımıza veriyoruz"

"Siparişler devam ettiği sürece daha çok engelli ve engelli yakınına istihdam sağlayarak onları hem sosyal hayattan hem de maddi anlamda rahatlatmak adına projemizin devam ettirmek istiyoruz" diyen Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, "Projemiz İçişleri Bakanlığımıza yazdığımız bir proje oluyor. Kütahya Valiliği, Kızılay, AFAD, Dumlupınar Üniversitesi ve Yeşilay proje ortaklarımızdan. Biz projemiz kapsamında engelli ve engelli yakınlarına istihdamı sağlamak amacıyla hem mesleki eğitim vermek hem de onların maddi olarak kazan sağlamalarını amaçladığımız bir proje yazarak İçişleri Bakanlığımıza sunduk. Proje kapsamında bir atölye açtık ve engellilerimizin eğlenebileceği biyonik mutfak adı altında bir mutfak düzenledik. Bu projede engellilerimiz ve sporcularımız materyaller ile eğitim görürken aileler ise gelip bizlerden meslek eğitimi olarak dikiş öğrendiler. Şu an ise kendi tasarımımız olan görünüşte bir oyuncak, hatta bir yastık görevi gören, açıldığında 160'a 120'i battaniye olan bir çalışmamız var. Bu oyuncak görünümlü ayı aynı zamanda bir eğitim materyali. Çünkü biyonik kulaklılar cihaz takıldıktan sonra sıfır yaş olarak kabul edildikleri için yeni doğmuş bebek gibi oluyorlar biz de bu oyuncak üzerinden bizlerde bunu eğitim materyali olarak gösterip biyonik kulaklığı çocuklarımıza veriyoruz. Bu ürün engelli yakını bir annemizin tasarımıdır. 1 yıl önce başlamış olduğumuz bu proje kapsamında bugüne kadar 450 Kızılay'a 450 AFAD'a 100 adet de sevgi evlerindeki çocuklarımıza gönderdik. Bu yıl sonu itibarıyla projemiz bitiyordu ancak bizler proje bittikten sonra da sürdürülebilirliği amaçlıyoruz. Atölyemiz kapanmadan daha çok engelli yakınına ulaşabilmek, onlara daha çok istihdam sağlamak amacıyla 15 engelli ve 15 engelli yakınlığı ile projemize başladık ve sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakandan yeni siparişler

Yeni siparişlerin Bakan Süleyman Soylu tarafından verildiğini belirten Sarıkaya, "Kütahya'da 2 atölyemizi açtık. Çok güzel bir gelişme oldu İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığı adına bin 500 adet sipariş vererek bizlere destek oldular. Biz atölye sayımızı artık ilçelere aşmaya başladık. Aslanapa'da ilk atölyemizi açtık ikinci atölyemizi ise Dumlupınar'da açacağız. Bize gelen siparişler devam ettiği sürece bizler de daha çok engelli ve engelli yakınına istihdam sağlayarak onların hayatlarına dokunmak onlara hem sosyal hayattan hem de maddi anlamda rahatlatmak adına projemizin devam ettiriyoruz. Projemizin sürdürülebilirliği adına adım attığımız 1500 adet afet genel başkanlığı sayın Süleyman Soylu bakanımızın talimatları ile bugün teslimatımız yapacağız herkes her anlamda inşallah mutlu ve huzurlu olacak. Bizlere bu imkanı sağladıkları için baştan sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Kütahya Valimiz Ali Çelik'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.