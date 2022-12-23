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23 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

23 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 00:00, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 00:03
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23 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığını, esnafı ve Çubuk Belediyesini ziyaret edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/13.45-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polis Müzesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'nde Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çayeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını yapacak.

(Rize/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nazilli Belediyesini ziyaret edecek, 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak, AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve valiliği ziyaretinin ardından Aydın Toplu Açılış, Temel Atma ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Aydın/09.30-15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geleceğimiz İçin Tohum" 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı'na katılacak ve Kumluca'da selden zarar gören seraları ziyaret edecek.

(Antalya/10.00/14.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sürdürülebilir Hareketlilik İndeksi Projesi Lansmanı'na (SAHİ) katılacak.

(İstanbul/ 09.00)

4- TCMB, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2021 yılı sosyal koruma ile kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya'nın başkenti Trablus'un "2022 Yılı Arap Dünyası Medya Başkenti" olması nedeniyle düzenlenen ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de yer alacağı Trablus İletişim Forumu'na katılarak konuşma yapacak.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe verecek, Bozok Üniversitesinde "Bilgiden Bilince" konferansına katılacak.

(Yozgat/10.30-15.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından ikinci bölüm 15. hafta mücadelesiyle başlayacak; Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü, HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Antalya/İstanbul/20.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, BOTAŞ-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/13.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında İlbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00)

5- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.30)

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