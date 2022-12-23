Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)'ndan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Devlet memurlannın disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-l'de yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli"nde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız