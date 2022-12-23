MEB, Uzman Öğretmen/Başöğretmen Unvanı Alanlara Bir Derece ve sertifika verilmesini açıkladı

14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği, 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin "Sertifika düzenlenmesi ve öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından yararlanma" başlıklı 27'nci maddesinde; "(1) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlardan 13 üncü madde kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumlarınca başvurusu uygun bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası kesin sonuçların ilanı tarihi itibarıyla Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde 16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilen kesin sonuçlar doğrultusunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar;

1- Sertifikalarını, 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.

2- Söz konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlandırılacaklardır.

3- Sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacaklardır.

4- Sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde söz konusu unvanlar için öngörülen 1 dereceden yararlandırılacaklardır.

İşte o talimat;

Bilindiği üzere 14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Uzman öğretmen veya Başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde ise; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır." hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlar sertifikalarını görev yaptıkları kurumlarına ibraz etmeleri halinde;

1-Ögretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonucunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara sertifikalarının düzenlendiği 16.12.2022 tarihi,

2-7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun yayımı tarihinden önce uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olanlara anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihi, esas alınarak bir derece verilecektir.

3-Bir derece verilen öğretmenlerin terfi onayları ile sertifikalarının birer örneği özlük dosyasında saklanacaktır.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR