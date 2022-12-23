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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 02:17, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 02:19
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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

Tarih:2022-12-23

Saat:01:19:00 TSİ

Enlem:37.442 N

Boylam:37.177 E

Derinlik:8.12 km

Detay:https://t.co/0NUHIXLOfE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

- AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2022

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