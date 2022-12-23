Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek - Haritalı
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 07:15, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 08:10
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.
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