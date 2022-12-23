Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan rapor tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 578 sayfalık rapor, Memur Suçları ve Özel Soruşturma Bürosu'na teslim edildi. 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı İBB'de 15 bin 125 kişi hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı, ilk defa işe alınacaklar için Değerlendirme Komisyonu oluşturulmadığı belirlendi.

4 BİN 227 KİŞİNİN SİCİLİ BOZUK

İBB bünyesine 1984, İSKİ'ye 454, İETT'ye 66, İBB iştiraki 30 şirkete ise 22 bin 857 kişinin işe alındığı tespit edildi. Emniyet ve UYAP verilerine göre; İBB'de ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden 4 bin 227'si hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu tespit edildi. Bu kişilerin 147'si hakkında soruşturmaların "terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene kaşı işlenen suçlardan" olduğu, 66'sı hakkında da mahkumiyet kararı bulunduğu belirlendi.

PKK'NIN DEĞER AİLELERİNE KADRO

İşe alınan 875 kişinin FETÖ, 432'sinin PKK, 143'ünün DHKP-C, 66'sının THKP-C, 64'ünün TKP-ML, 33'ünün MLKP, 3'ünün DEAŞ, 1'nin El Kaide, 51 kişinin ise diğer terör örgütleri ile irtibatı belirledi. PKK ile irtibatlı olanlar arasında örgütün "değer ailesi" adını verdiği 36 kişinin bulunduğu, 6'sının PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğu tespit edildi. KHK'larla ihraç edilen ve kamu görevinde çalıştırılmaması gereken 21 kişinin de İBB şirketlerinde işe alındığı ortaya çıktı.

SAPIK VE MADDE BAĞIMLISI DA VAR

Terör örgütü üyelerinin yanı sıra uyuşturucu ticareti yapmak, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, silahlı yağma gibi suçlardan ceza alan kişiler de İBB'de işe alınmış. Uyuşturucu ticaretinden 7,5 yıl, uyuşturucu satmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün, hırsızlıktan 4,5 yıl hapis cezası alan ve çok sayıda benzer mahkumiyeti bulunan 1 kişinin İBB'de işe alındığı ortaya çıktı. "Çocuğun cinsel istismarı"ndan 2,5 yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2,5 yıl ve "silahla yağma"dan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan 3 kişinin de belediyede işe alındığı öğrenildi.

120 kişi işten çıkarıldı

İBB'de müfettiş incelemesinin başlamasının ardından, belediye yönetimince daha önce "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep edilmeyen" belediye personeli hakkında İstanbul Valiliği'ne talep yazıları gönderilmeye başlandı. Özel teftişten sonra 120 kişi güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarıldı.

Teftişte parti ayrımı yok

İçişleri Bakanlığı 31 Mart 2019'dan 2022 yılı sonuna kadar toplam 204 belediyede özel teftiş yürüttü. Bu belediyelerin 72'sini AK Partili, 57'sini CHP'li, 19'unu MHP'li, 2'sini İYİ Partili, 34'ünü HDP'li, 4'ünü bağımsız, 2'sini SP'li, 6'sını da diğer partilerin belediyeleri oluşturdu. Teftiş geçirenler arasında 8 de belediye başkan vekili yer aldı.

Sekiz kişilik heyet inceledi

6 Haziran 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın verdiği onayla 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan teftişte personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin mülkiye, ticaret ve maliye müfettişleri ile MASAK uzmanından oluşan 8 kişilik heyet görev yaptı. İBB, İETT, İSKİ ve belediye iştiraki 30 şirket incelendi.

Şahin Şen