Destici'den EYT açıklaması: Yasayı çıkaran da kuralı bozan da CHP

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün yaşanan EYT sıkıntısının sorumlusunun CHP olduğunu, Cumhur İttifakı sorunu çözeceğini söyledi. Partisinin Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı'nda gündemdeki konuları değerlendiren BBP lideri özetle şunları kaydetti:

EYT'Yİ CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZECEK

EYT'li vatandaşlarımız haklı olarak emeklilik bekliyorlar ve biz de bunu uzun yıllar savunduk. Oyun içinde kural değiştirilemez. Çıkaran da CHP, oyun içinde kural değiştiren de CHP. Toplamak, düzeltmek, hak sahibine hakkını teslim etmek yine bizim içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'na nasip olacak inşallah.

EMRAH ÖZCAN