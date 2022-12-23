Ev hayali olan dar gelirliye özel mortgage

Hükümet, dar ve orta gelirlilere müjde niteliğinde bir konut kredisi kampanyası hazırlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin soruları cevapladığı toplantıda "Özgün bir mortgage" modeli olarak hazırladıkları sistemin orta ve alt kesime müjde niteliğinde olacağını, bu kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştıran bir finans yöntemini uygulamaya alacaklarını ifade etti.

Gayrimenkul piyasasında gerek arazi arzında ve inşaat yapımında hem üretici hem de tüketicilere yönelik ciddi bir paketin ayrıntılarını paylaşacaklarını söyleyen Nebati "Çok özgün bir model olacak. Bu modelle orta ve alt gelirli kesimleri çok rahat şekilde konuta ulaştıracak çalışmamız var" dedi.

CANAN ERASLAN