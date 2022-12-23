CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!

AK Parti'de, seçimlerin mayıs ayı içinde ve özellikle de 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik ihtimaller artıyor. Ancak CHP'nin, nisan başından itibaren belirlenecek bir seçim tarihine destek vermeyeceklerini açıklaması, AK Parti'nin planlarını değiştirdi.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla geçen yıl 6 Nisan'da yürürlüğe giren yeni seçim yasasının, 2023 seçimlerinde uygulanabilmesi için, seçimlerin 6 Nisan 2023'ten sonraki bir tarihte yapılması gerekiyor. Anayasaya göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. CHP, Millet İttifakı içindeki partilerin çıkaracağı milletvekili sayısına olumsuz etkisi nedeniyle yeni seçim yasasına itiraz ediyor ve bu nedenle de seçimlerin 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe alınmasını istemiyor

YÜCEL KAYAOĞLU