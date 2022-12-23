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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 azalışla 5.415,43 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 10:13, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 10:14
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,81 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 5.415,43 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,56'yla finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 3,37'yle kimya, petrol, plastik oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde bırakırken, BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek tarihi zirvesini 5.515,67 puana taşıdı. Endeks kapanış rekorunu da yüzde 0,33 geliştirerek günü 5.447,23 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu arada İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasaları bugün başlayan Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacak.

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