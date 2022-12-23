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81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor

Sağlık Bakanlığı, 2023 itibarıyla 81 ilde açacağı merkezlerle özel gereksinimli bireyler ve ailelerine, tanıdan tedaviye ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek çatı altında sunacak- AA ekibinin faaliyetlerini görüntülediği merkezlerde dil ve konuşma terapisti, ergoterapist gibi farklı branşların yanı sıra çocuklar ve ailelerine ilk andan itibaren birebir destek verecek bireysel hizmet danışmanları da istihdam edilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 11:11, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 11:17
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81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor

- Sağlık Bakanlığı, 2023 itibarıyla 81 ilde açılacak Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri (ÇÖZGEM) ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerine tanıdan tedaviye ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek çatı altında sunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ÇÖZGEM'lerle ilgili Ankara ve Trabzon'da 2 yılı aşan bir süredir devam eden pilot çalışması tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin tek çatı altında sunulmasını sağlayacak merkezlerin yasal zeminini oluşturan yönetmelik, 15 Aralık'ta yayımlanırken, açılış planlamalarıyla ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre, Bakanlık, 2023 itibarıyla ilk etapta Türkiye'nin 81 ilinde en az bir ÇÖZGEM'i faaliyete geçirecek ve devamında merkezleri yaygınlaştıracak.

Böylelikle aileler, çocukları için ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı hizmetlerine daha kolay erişebilecek, tanıdan tedaviye kadar ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek merkezde alabilecek. ÇÖZGEM'ler açıldıktan sonra hem Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hem de sağlık kuruluşlarının yönlendirmesiyle merkeze başvuru yapılabilecek.

- Bireysel hizmet danışmanları, ailelere birebir destek verecek

Bakanlığa ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulacak ÇÖZGEM'lerde, uzman hekimlerle çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, dil ve konuşma terapistleri ile ergoterapistler görev yapacak.

Merkezlerde ayrıca özellikle bilişsel gelişim sorunları, down sendromu, otizm gibi tanıları bulunan çocuklar ve ailelerine ilk andan itibaren birebir destek olup, süreçlerini takip edecek bireysel hizmet danışmanları da istihdam edilecek. Bu kapsamda, bireysel hizmet danışmanları, 3 yıllık bir çalışmayla hazırlanan eğitim programını başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları arasından seçilecek.

Hastaların, devletin diğer hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için eğitim ve spor danışmanları da merkezlerde görev alabilecek.

- Ankara'daki ÇÖZGEM'ler kapılarını AA'ya açtı

AA ekibi, Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde pilot uygulama kapsamında, yaklaşık 2 yıldır hizmet veren ÇÖZGEM ile yakın zamanda hizmete başlaması planlanan Etlik Şehir Hastanesi bünyesindeki merkezi görüntüledi.

Pilot uygulama sonuçlarında hasta memnuniyetinin yüzde 90'a ulaştığı belirlenen Beytepe'deki ÇÖZGEM'de erken dönemde gelişimsel risklerin tanısı ve tedavisine yönelik alanlar, oyun terapisi odaları, dil ve konuşma terapisi ile ergoterapi bölümleri bulunuyor.

- "Bugüne kadar yaklaşık 500 hastaya hizmet verdik"

Merkezin sorumlu hekimi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Merve Ergüven Demirtaş, "Merkezimizde tanıdan başlayarak, risklerin tespiti, erken müdahale yöntemleri ve bu konularda ailelere danışmanlık hizmeti verilmesi ve takip süreçleri yürütülüyor. Kurulduğumuzdan bugüne kadar yaklaşık 500 hastaya hizmet verdik." dedi.

Demirtaş, hastalar ve ailelerinden tanı ve takip konusunda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

- Etlik Şehir Hastanesindeki merkezde aynalı gözlem odası bulunuyor

Açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesindeki ÇÖZGEM ise geniş bir alanda modern donanımıyla dikkati çekiyor.

Merkezde, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, dil ve konuşma terapistleri ve ergoterapi uzmanlarının görev yaptığı alanların yanı sıra oyun terapisi, spor ve grup terapi odaları da bulunuyor.

Ayrıca çocukların ebeveyniyle iletişim düzeyi, oynama becerisi, verdiği tepkilerin doğal bir şekilde değerlendirebilmesine olanak sağlayan "aynalı gözlem odası" da merkezde yer alıyor.

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