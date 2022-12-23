Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir Sen'de başkan adayı

Şükrü Kolukısa sosyal medya hebasından yaptığı paylaşım ile Eğitim-Bir Sen Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Şükrü Kolukısa'nın paylaşımı şu şekilde;

Bismillah.

Büyük emeklerle, adanmış ömürlerle, ödenmiş bedellerle bugünlere gelen

@EgitimBirSen

'imizin 7. Olağan Genel Kurulu için Genel Başkan adaylığımızı ilan ediyor, dua ve desteklerinizi bekliyoruz.

Rabbim bu yolculuğumuzu hayırlara vesile kılsın inşallah.