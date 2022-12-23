Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir Sen'de başkan adayı
Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir Sen Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 15:52, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 19:13
Şükrü Kolukısa sosyal medya hebasından yaptığı paylaşım ile Eğitim-Bir Sen Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Şükrü Kolukısa'nın paylaşımı şu şekilde;
Bismillah.
Büyük emeklerle, adanmış ömürlerle, ödenmiş bedellerle bugünlere gelen
@EgitimBirSen
'imizin 7. Olağan Genel Kurulu için Genel Başkan adaylığımızı ilan ediyor, dua ve desteklerinizi bekliyoruz.
Rabbim bu yolculuğumuzu hayırlara vesile kılsın inşallah.
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Bismillah.Şükrü Kolukısa (@sukru_kolukisa) December 23, 2022
Büyük emeklerle, adanmış ömürlerle, ödenmiş bedellerle bugünlere gelen @EgitimBirSen'imizin 7. Olağan Genel Kurulu için Genel Başkan adaylığımızı ilan ediyor, dua ve desteklerinizi bekliyoruz.
Rabbim bu yolculuğumuzu hayırlara vesile kılsın inşallah. pic.twitter.com/osqQphlOrq