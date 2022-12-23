MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıp gelmeyen ya da randevusundan önce aynı branşta muayene olanların 15 gün süreyle yeni randevu alamayacağını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 16:01, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 16:02
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "MHRS'DEN randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız