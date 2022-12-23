Çiftçilere 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 16:15, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 16:17
Bakanlığın Twitter hesabından "Sen üret yeter" etiketiyle paylaşılan açıklamada, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lirasının biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 lirasının hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 lirasının balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirasının sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirasının patates siğili desteği, 574 bin 300 lirasının da toprak analizi desteği olarak ödeneceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız