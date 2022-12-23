İstanbul İngilizce Kursları; Akademik Yabancı Dil Kursları

Yabancı dilin küreselleşen dünya da kişisel gelişimden ziyade zorunluluk haline dönüştüğü; Bununla birlikte anadilimiz dışında tek bir yabancı dile sahip olmanın dahi çoğu zaman yetersiz olduğu çağımızda, yabancı dil eğitimi almak bir zorunluluk. Yıllara aşkın klasikleşen, ezbere dayalı, grammar bazlı eğitimlerden dolayı yapılan yanlış kurs tercihleri, dil eğitimi almak isteyen öğrencilerin kursa başladıktan sonra eğitimlerini yarıda bırakmaları gibi sebeplere çoğu zaman dil eğitim süreci olumsuzlukla sonuçlanıyor.

Ülkemizde yabancı dil eğitimi; okul eğitim süresince devam eden, bununla birlikte çoğu zaman üniversitelerin hazırlık sınıflarında ders olarak verilmesine rağmen yine de dil eğitimi alanındaki ihtiyacı sonlandırmıyor. Standartlaşan hatalar, dil bilgisine dayalı metotlar, her yaş grubuna aynı kaynaklarla ders içeriklerinin sağlanması gibi sebepler ile bu olumsuzluklar zinciri devam ediyor.

Nihayetinde İstanbul İngilizce Kursları arasında İstanbul'un önemli cazibe merkezlerinden olan Beşiktaş ve Kadıköy'de En İyi İngilizce Dil Kursları Tavsiye araştırmaları yapanların yolu tavsiye listelerinde Akademik Yabancı Dil Kursu ile kesişiyor. Akademik Dil Kursu alışılagelmiş eğitim sistemlerinin dışında, dil eğitimi almak isteyen kişileri hedefe götürmeyi amaç edinmiştir. Uzman eğitmen kadrosu, yaş gruplarına özgü eğitim metodu ile dil eğitimine yeni bir sayfa açan kurumun, Londra merkezli The Academic Publishing yayınevini bünyesinde bulundurmasıyla da eğitime verdikleri önemin adeta bir kanıtı. Çeyrek asır önce eğitim yolculuğuna başlayan kurum, yıllara aşkın deneyimi ile eğitimden ödün vermek istemediği için kendi bünyesinde büyümeye devam ediyor.

İngilizce'yi grammar'den ibaret görerek dil eğitimi almak isteyen kişilere klasikleşmiş ezbere dayalı metotları uygulamak, dil eğitiminde psikolojik faktörlerin etkisiyle, kişilerin kendilerini dil öğrenme noktasında yetersiz görmelerine neden olur ve öğrenme motivasyonunu azaltır. İlk kez eğitim alacak olan ya da daha önce hedeflediği noktaya ulaşamayan, farklı kurumlarda yeniden dil eğitimi deneyimlemek isteyen bireyler, Kadıköy İngilizce Kursları Tavsiye arayışları sonucunda Akademik Yabancı Dil Kursu ile tanışmaktadır. Dil eğitimi alanındaki başarısı ve sahip olduğu ödüller ile sadece bireylerin değil, şirketlerin de ilk tercihi olan kurum, Türkiye'de farklı sektörlerde önde gelen firmalar ile dil eğitimi noktasında partnerlik anlaşmalarına sahiptir. Uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil sınav hazırlığında da binlerce öğrencinin başarısında pay sahibi olan kurumun İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy, Ankara Kızılay, Bursa Nilüfer, İzmir Alsancak ve Eskişehir şubelerinde British Council Partner Official IELTS Referral Agent işbirliği bulunmaktadır.

Akademik Yabancı Dil Kursları İstanbul kampüslerinde yetişkin gruplarında gördüğü talep yoğunluğu ile birlikte orta okul ve lise öğrencileri için de grup içi eğitimleri tavsiye listelerinde de ilk sıradadır. İstanbul anadolu yakasında bulunan Kadıköy kampüsü ile beraber Avrupa yakasında bulunan Beşiktaş'taki kampüsü ile de kurum ön plana çıkmakta. Tüm bu bilgiler ışığında Beşiktaş İngilizce Kursları öneri konulu araştırmalar da Akademik Dil kursunu adres göstermektedir. Akademik Yabancı Dil Kurslarının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de bulunan diğer kampüslerinde demo dersine katılmak için 0850 305 05 16 çağrı merkezinden iletişime geçebilirsiniz.