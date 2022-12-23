Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş bebek maması bile var

Yenişehir'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Ekipler tarafından markette yapılan kontrollerde son kullanma tarihi 4 ay geçen bebek mamasının satılmak üzere reyonlarda olduğu tespit edildi. Bebek mamaları, süt ve süt ürünleri ile birlikte 70 adet gıda ürününün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulmasını belirleyen zabıta ekipleri, market hakkında yasal işlem başlatarak, ürünleri imha etti.

"Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konunun yaşamsal risk taşıdığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, "Ekiplerimizle insan sağlığına yönelik yapılabilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerimizi en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz. Bir zincir markette yaptığımız denetimlerde maalesef birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini gördük. Bu aslında bir bakıma safiyane bir ürünün miadının geçmiş olması durumu değil bir çocuk mamasının dört ay gibi uzun bir süre miadının geçmiş olması ve bu şekilde satışa sunulmasıdır. Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir. Dolayısıyla herkesin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Teknoloji çağındayız, ürünün son kullanma tarihinin geçtiği barkod sistemiyle uyarı verir"

Teknolojik barkod yazılımları sayesinde son kullanma tarihi geçen ürünler için sistemlerin uyarı verdiğini ifade eden Özyiğit, cezai yaptırımların da yapılan hatanın mahiyetine göre güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Özyiğit, "Cezai yaptırımların yapılan işin, yapılan hatanın mahiyetine göre de güçlü olması gerekiyor. Teknoloji çağındayız, bir ürünün son kullanma tarihinin geçtiği barkod sistemiyle uyarı verir. Dolayısıyla bu uyarıları alabilecekken, böyle yazılımları varken ve ismi bilinir ülkeye mal olmuş bir zincir yapının bu şekilde bir uygulama içerisinde olması gerçekten düşündürücü. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bu konuda zabıta ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Yenişehir'de bu konuda herhangi bir olumsuzluğa müsaade etmemek için görev başındayız" şeklinde konuştu.