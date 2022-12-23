Fuat Oktay EYT için tarih verdi: Yıl bitmeden 1-2 hafta içinde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 17:03, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 17:16
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız