Öğretmen servisi şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
Hakkari'nin Durankaya beldesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6'sı öğretmen 11 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 17:57, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 18:01
Durankaya beldesinde görevli olan ve her sabah gidip akşam kente dönen öğretmenleri taşıyan minibüs, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunan 6'sı öğretmen 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız