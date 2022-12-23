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Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 18:11, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 18:13
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Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesinde

Çavuşoğlu ve Kirişci, Göksu Mahallesi'ndeki sera alanlarıyla Kültürpark Dereüstü ve Yapraklı Mendirek'te incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından iki bakan, ilgili birim müdürlerinin katılımıyla Kumluca Kaymakamlık binasında basın açıklaması yaptı.

Bakan Kirişci, 12 Aralık'ta Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde normalin üzerinde gerçekleşen yağış nedeniyle sel ve taşkın yaşandığını hatırlattı.

Selde bazı hayvanların öldüğünü, maddi hasar oluştuğunu belirten Kirişci, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye geldiğini, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kendilerinin de geldiğini anımsatan Kirişci, Tarım ve Orman, DSİ başta olmak üzere tüm ekiplerin araç gereçlerle ve insan kaynaklarıyla sıkıntının giderilmesi için seferber olduğunu belirtti.

Bugün de bölgeye gelerek son değerlendirmeleri yaptıklarını aktaran Kirişci, Kumluca'ya yıllık yağışın dörtte birinin 24 saat içinde, Finike'ye de yıllık yağışın beşte birinin 24 saatte düştüğünü vurguladı.

Bu miktarların felaketin ne denli büyük olduğunu gösterdiğine işaret eden Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sele bağlı insan can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Felaket haberi alınır alınmaz çalışmalar başlatılmıştır. Kumluca, Finike ve Demre'deki felaket bölgelerinde şu dakika itibarıyla DSİ bünyesindeki 50 iş makinesi ve 114 personelle hayatı normalleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Ormana ait her türlü arazözlerimiz, iş makinalarımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Taşkınların büyük ölçüde dere yataklarına yapılan köprülerden ve derenin üzerinin kapatılmasından kaynaklandığını tespit ettiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum."

- "3 bin 254 çiftçi zarar gördü"

Kirişci, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için ilgili kurumlarla işbirliğiyle dere yatağını rahatlattıklarını ve birinci bölümdeki çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Sadece Kumluca'ya taşkın kontrol işleri için kamulaştırma bedelleri dahil 2,7 milyar lira yatırım yapılacağını anlatan Kirişci, burada bir daha böyle olayların yaşanmaması için projelerde olan ve yapımına geçilmeyen göletler için de 547,5 milyon liralık ödenek ayrılacağını kaydetti.

Finike'de ise 3 taşkın kontrol tesisinin toplam yatırım maliyetinin kamulaştırma dahil 958 milyon 471 bin lira olduğunu söyleyen Kirişci, bütün projelerin ihalelerinin 2023'te yapılarak inşaatlarına ivedilikle başlanacağını belirtti.

Bunların toplamının da 4,2 milyar lira olduğunu dile getiren Kirişci, "En çok zararı elbette örtü altı yetiştiricilerimiz görmüştür. Bugün itibarıyla yaptığımız tespitlere göre 10 bin 637 dekarı Kumluca'da, bin 291 dekarı Finike'de, 178 dekarı Demre'de olmak üzere toplam 12 bin 106 dekarlık sera alanı selden etkilenmiştir." dedi.

Bakan Kirişci, Finike'de 823 arılı kovan, Demre'de 110 arılı kovan ve Kumluca'da bin 578 arılı kovan, 546 boş kovan, 118 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, 22,5 ton saman, 4 ton İtalyan çimi, 3 ton yonca, 2,6 ton yem, farklı miktarlarda çayır otu ve pamuk küspesinin de zarar gördüğünü bildirdi.

Hasar tespitlerinin de tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Kirişci, "Hadiseden zarar gören çiftçilerimizin sayısı da 3 bin 254'tür. Bu zararla ilgili geçici hasar tespitleri tamamlanmış bulunmaktadır. Kesin hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından ödemelere de ivedilikle başlayacağız. Takriben 200 milyon lira hasar ödemesi yapacağımızı da belirtmek isterim." diye konuştu.

Vahit Kirişci, el birliğiyle yaraların en kısa zamanda sarılacağını sözlerine ekledi.

- "Vatandaşımız yapılanlar için teşekkür ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilk andan itibaren ilgili tüm kurumların bölgede çalışmalara başladığını söyledi.

Cumhur İttifakı milletvekilleriyle vatandaşın sürekli yanında olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Vatandaşımız yapılanlar için teşekkür ediyor, varsa bir eksik, ihtiyaç onu da açık yüreklilikle söylüyor. Her bir vatandaşımız, 'Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı' diyor, bu önemli. Afet olabilir, bundan da çıkarılacak dersler var, tedbirlerimizi alıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin de bölgede çözüme yönelik hızlı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Çavuşoğlu, kurum ve kuruluşların esnafa ve vatandaşa "can suyu" olacak gerekli desteklerde bulunduğunu söyledi.

Çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bildirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Gerek TARSİM gerek devletin göndereceği katkıyla çiftçilerimizi rahatlatacak adımları atacağız. Üç ilçede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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