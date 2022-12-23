Bakan Bilgin: Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız

Emelilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? Asgari ücrette beklenti karşılandı mı, ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'te katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BEKLENTİYİ KARŞILADI MI?

Sendikaların iyi oldu demesini beklemek doğru değil. Türk-İş daha önce açlık sınırını 7 bin 785 lira olarak açıklamıştı. Bu bilimsel olmayan tespitler üzerine yapılmış bir çalışma. Onlar taleplerini güçlendirmek için böyle şeyler yapabiliyorlar. Ama kamuoyunun bunu böyle algılaması oldukça sorunlu oluyor. Kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları açıklamalar sorunu güçleştiriyor. Sokağın beklentisi ile işçilerin meseleye bakışı farklı.

"İŞÇİLERİMİZİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ASGARİ ÜCRETTEN MEMNUN"

Türkiye'deki açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tartışmalar büyük çoğunluğu bilim dışıdır. Bilimsel araştırma mantığına dayanmamaktadır. Ankara'da 15 marketten alınan fiyatla, Türkiye'nin açlık sınırı algısını yönetmek nasıl bir sorumsuzluktur? Bunu şiddetle reddediyorum. Bizim belirlediğimiz asgari ücret işçilerin büyük çoğunluğu tarafından makul bulunmuş, değerli bulunmuştur. Bugünkü şartlarda verilebilecek asgari ücrettir. Şimdi enflasyon ve kur sabitlenmiş durumda. Enerji fiyatlarında yükseliş yok, hatta bir miktar düşüş var. Asgari ücretin yükselmesinin bütün fiyatlara yansıyacağını söylemek mümkün değil. Bu artış enflasyonu sınırlı derecede etkiler.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Enflasyon kontrol altına alındı. Yıl sonunda yüzde 20'lere düşeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs-haziran döneminde yüzde 35-40 düşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl temmuz ayında müdahale ettiysek ihtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir.

MEMUR-EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra memur ve emekli maaş artış oranları belli olacak. Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız.

ÇALIŞANLARIN VERGİ DİLİMLERİ

Hazine ve Maliye Bakanığı gelir vergisi dilimleri konusunda çalışma yapıyor.

EYT KİMLERİ KASPSAYACAK?

8 Eylül 1999'dan önce işe girmeyenler EYT'den yararlanamayacak. Yaş sınırı olmazsa EYT'li sayısı Ocak ayında 2 milyonu geçecek.