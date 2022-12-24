24 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Kadın Buluşması, Kayseri Ülkücü Kanaat Önderleri Buluşması, Kayseri Gençlik Buluşması ve Kayseri Muhafazakar Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.
(Kayseri/12.00/14.00/16.00/18.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti 102. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Adana/13.30)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek 18. Dönem Sertifika Töreni'nde yer alacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehir Hastanesi Cami Temel Atma Töreni'ne ve Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.
(Yozgat/14.00/15.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havuzlu Park'ın temel atma, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Osmangazi Atletizm Salonu, Uludağ Üniversitesi GSB Yurtları ve Uludağ Üniversitesi Futbol Sahası'nın açılış törenlerine, Üretken Gençlerle Geleceği Tasarlamak Projesi'nin final merasimine katılacak.
(Bursa/11.30/12.30/13.30/14.30/15.30/16.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/13.30/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesi başlayacak; Tuzlaspor-Altay, Pendikspor-Manisa FK, Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Denizli/16.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta başlayacak; Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka, Galatasaray Nef-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları oynanacak.
(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00/Gaziantep/20.30)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Fenerbahçe Alagöz Holding-Rize Belediyespor, Emlak Konut-Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/16.00/Bursa/15.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sarıyer Belediyespor maçı yapılacak.
(Adana/14.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız