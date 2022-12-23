Paris'te, ırkçı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığını açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Bu arada Fransız basını, polisin saldırganı silahıyla yakaladığını duyurdu. Yakalandığı sırada polise direnmeyen saldırganın yüzünden yaralandığı belirtildi.

Saldırganın kimliği de basında "William M." olarak açıklandı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Beccuau, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.

- "Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez"

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." ifadesini kullandı.

Bakanlık görevine geldiğinden bu yana aşırı sağ motifli 9 olay yaşandığını ve aşırı sağcılara ait 11 derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Devam eden adli soruşturma neticesinde daha net bilginin paylaşılacağını kaydeden Darmanin, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Bakan Darmanin, saldırganın bir spor merkezinde atış poligonuna gittiğini ve birçok ruhsatlı silahı olduğunu da söyledi.

- Terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı

Öte yandan, Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti.

- Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

Göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi.

Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi.

Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Polis, saldırganın Paris'in 2. Bölgesi'ndeki evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın gözaltına alındıktan sonra saldırıyı "ırkçı" saikle düzenlediğini söylediği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.